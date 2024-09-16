

Президент приглашает «Сильную Грузию» и партию Георгия Гахария для консультаций во дворец Орбелиани

16.09.2024 18:41





Президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра, 17 сентября, ожидает во дворце Орбелиани две политические силы: «Сильную Грузию» и партию «Гахария за Грузию» для немедленного проведения последнего этапа переговоров.



По ее словам, этот шаг убедит избирателей, что политические партии могут многое уступить ради спасения страны и сыграть важную роль в спасении европейского будущего.



«Приближается переломный день в истории выборов в Грузии, и наши граждане должны принять очень важное решение, которое определит будущее нашей страны. С каждым днем мы видим это все яснее и яснее. Этот выбор определит, будет ли нашим будущим Европа или мы будем под влиянием России, к чему нас подталкивает господин Иванишвили, поэтому 26 октября - это не просто обычный день выборов, это день главного выбора, день референдума, выбрать суверенитет, свободу, независимость и европейские ценности, или мы должны уступить наше будущее России. Сегодня выбор один, либо Европа, либо Россия. Мы никому никогда не уступали и не уступим эту страну. Этот выбор - наша общая ответственность…



Сейчас нужно одно, упростить выбор оппозиционным избирателям. Позитивный третий центр, которого ждет неопределившийся избиратель и который способен создать в обществе необходимый заряд для полной мобилизации. Я в это верю и поэтому участвовала в консультациях со всеми и готова содействовать этому процессу как нейтральная сторона. Решение находится в руках 2 проевропейских сил, с одной стороны, объединения «Сильная Грузия» и, с другой стороны, партии «Гахария за Грузию». Я надеюсь, что на этом важном для страны этапе они смогут сделать тот шаг, который даст избирателям больше ясности, определенности и ощущение большей силы. Шаг, который убедит избирателей, что политические партии могут многое уступить ради спасения страны и сыграть важную роль в спасении европейского будущего, о котором никто не забудет.



Поэтому я приветствую публично выраженную готовность Мамуки Хазарадзе, а также знаю, что существует такая же готовность со стороны Георгия Гахария. Календарь выборов оставляет очень мало времени для окончательного решения. Поэтому завтра приглашаю во дворец Орбелиани обе политические силы, чтобы незамедлительно провести последний этап переговоров. Моя полная поддержка и готовность, чтобы этот процесс успешно завершился и был доведен до конца. Именно этого от вас ждет общество», - заявила президент.





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