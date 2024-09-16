

Чиаберашвили: Предательская политика «Грузинской мечты» фундаментально неприемлема для грузинского народа

16.09.2024 18:42





«Грузинская мечта» не хочет диалога с нашими международными друзьями и оставляет Грузию в изоляции, - заявил внешнеполитический секретарь «Единства – Национального движения» Зураб Чиаберашвили перед встречей с председателем комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаилом Ротом.



По словам Чиаберашвили, власти знают, что в случае проведения выборов в свободной и справедливой среде, они проиграют.



«Они в любом случае проиграют выборы, к какому бы методу и приему ни прибегли. Сейчас для нас важна мобилизация общества, быть едиными, чтобы грузинский народ единством победил 26 октября. У Грузии будет огромная политическая и финансовая поддержка», - сказал Чиаберашвили.



По его оценке, пропаганда «Грузинской мечты» направлена ​​на то, чтобы оставить Грузию в изоляции.



««Грузинская мечта» наносит ущерб Грузии. Власти и Иванишвили должны извиниться перед грузинским народом за все то, что делают грузинскому обществу. Возмущение грузинского народа в последние дни является ярким подтверждением того, что «Грузинская мечта» и ее предательская политика фундаментально неприемлемы для грузинского народа», - заявил Чиаберашвили.



Для информации, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот встречается с представителями оппозиции. Встреча проходит в посольстве Германии.





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