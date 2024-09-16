

Члены «Мечты» не намерены встречаться с председателем Комитета по иностранным делам Бундестага

16.09.2024 19:00





Председатель Комитета по внешним связям немецкого бундестага Михаэль Рот находится в Тбилиси, но, как выяснилось, члены правящей команды не планируют с ним встречаться.



Об этом сегодня, 16 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, у них нет желания встречаться с Ротом, поскольку во время предыдущего визита в Тбилиси он был на акции протеста против российского закона.



«Этот человек оскорбил грузинский народ, поэтому у нас нет желания с ним встречаться. Он оскорбил церковь грузинского народа, избранное правительство грузинского народа и грузинскую демократию, поддержав радикальную оппозицию в качестве иностранного политика на антиправительственной демонстрации. Поэтому прежде всего следует определиться, какое отношение он имеет к Грузии. Грузинский народ был оскорблен, и этим все сказано. Жаль, что мы не услышали никаких сожалений по этому поводу с его стороны», — сказал Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, Михаэль Рот приехал в Грузию, чтобы поддержать оппозицию и «вероятно, оппозиция выстроится к нему в очередь».



«Когда он приходит поддержать оппозицию, это означает участие в избирательной кампании и вмешательство во внутреннюю политику и избирательную кампанию представителя иностранного государства», — сказал Папуашвили, добавив, что «26 октября грузинский народ получит возможность выбрать: хотят ли они жить по уму Михаэля Рота или по своему уму».



Михаэль Рот является председателем Комитета по международным отношениям Бундестага, который критикует «Грузинскую мечту». Он был одним из первых политиков, назвавших правящую партию «грузинским кошмаром». В мае этого года, когда Рот был в Тбилиси и присутствовал на митинге против российского закона.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал Рота одной из причин, по которой он не встретился с делегацией Бундестага Германии, в составе которой Рота не было.





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