

ЕНД: Член нашей партии был избит полицейскими

16.09.2024 19:08





По заявлению «Национального движения», член партии Зураб Абаев сначала подвергся физическому насилию со стороны полиции, а затем был арестован.



В МВД Netgazeti сообщили, что Абаева задержали с целью проверки, после оказания сопротивления задержали в административном порядке.



Инцидент произошел сегодня, 16 сентября, в районе штаб-квартиры партии в районе Надзаладеви.



Сообщается, что Абаев направлялся в штаб, когда заметил людей в штатском, фотографирующихся возле здания. Когда он спросил их, кто они и с какой целью фотографируются, они ответили, что являются сотрудниками полиции. Общение переросло в словесную, а затем и физическую конфронтацию.



По информации главы штаба ЕНД в районе Надзаладеви Ираклия Гиоргобиани, Абаева силой затащили в машину. Гиоргобиани говорит, что машина, на которой увезли Абаева, вчера, 15 сентября, до часу дня стояла у здания партии.



По словам юриста ЕНД Лаши Ткешеладзе, Абаева сначала доставили в отделение полиции, а затем в больницу. По словам адвоката, он сам вызвал скорую после личного посещения Абаева.



«Члена комиссии Единого национального движения встретили сотрудники полиции, которые незаконно остановили его у штаб-квартиры Надзаладеви. После этого его арестовали и доставили в отделение полиции, где его несколько раз избили. Мы вызвали скорую, которая отвезла его в больницу. У него травмы на лице и боли в области живота. Потерпевший сказал, что они знали, кто он такой, и поэтому учинили расправу», — сказал Ткешеладзе телеканалу «Пирвели».



МВД начало расследование по двум обвинениям — мелкое хулиганство (ст. 166) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 173).





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