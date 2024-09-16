

Лилуашвили: Мы уважаем президента, поэтому учтем ее призыв в связи со встречей

16.09.2024 19:21





По словам одного из лидеров партии «Гахария за Грузию» Беки Лилуашвили, партия Георгия Гахария готова завтра встретиться во дворце Орбелиани с представителями «Сильной Грузии».



Как отметил Лилуашвили в беседе с «Интерпрессньюс», «Гахария за Грузию» всегда уважала президента, поэтому они учтут ее призыв.



«Мы уважаем президента, это не новая позиция между нами и президентом, поэтому мы учтем ее призыв. Касательно встречи, призыв президента с нашей стороны будет учтен», - сказал Лилуашвили.



На вопрос, наряду со встречей, готовы ли они объединиться с коалицией «Сильная Грузия» перед выборами, Лилуашвили отвечает, что призыв президента был в связи только со встречей, а не объединением.



«То, что сегодня мы услышали от президента, было призывом, связанным со встречей», - отметил Лилуашвили.



Для информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра, 17 сентября, приглашает во дворец Орбелиани две политические силы: «Сильную Грузию» и партию «Гахария за Грузию» для немедленного проведения «последнего этапа переговоров».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





