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Лилуашвили: Мы уважаем президента, поэтому учтем ее призыв в связи со встречей


16.09.2024   19:21


По словам одного из лидеров партии «Гахария за Грузию» Беки Лилуашвили, партия Георгия Гахария готова завтра встретиться во дворце Орбелиани с представителями «Сильной Грузии».

Как отметил Лилуашвили в беседе с «Интерпрессньюс», «Гахария за Грузию» всегда уважала президента, поэтому они учтут ее призыв.

«Мы уважаем президента, это не новая позиция между нами и президентом, поэтому мы учтем ее призыв. Касательно встречи, призыв президента с нашей стороны будет учтен», - сказал Лилуашвили.

На вопрос, наряду со встречей, готовы ли они объединиться с коалицией «Сильная Грузия» перед выборами, Лилуашвили отвечает, что призыв президента был в связи только со встречей, а не объединением.

«То, что сегодня мы услышали от президента, было призывом, связанным со встречей», - отметил Лилуашвили.

Для информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили завтра, 17 сентября, приглашает во дворец Орбелиани две политические силы: «Сильную Грузию» и партию «Гахария за Грузию» для немедленного проведения «последнего этапа переговоров».


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