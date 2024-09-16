

Михаил Рот: Без сильной оппозиции все демократии умирают

16.09.2024 19:27





Без сильной оппозиции все демократии умирают, - об этом пишет на платформе X председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот, где публикует фотографию встречи с представителями оппозиции.



Кроме того, по словам Рота, он находится в Грузии не для поддержки оппозиции, а для содействия европейским ценностям.



«Без сильной оппозиции все демократии умирают. Я нахожусь в Грузии не для того, чтобы поддерживать оппозицию. Я здесь, чтобы посодействовать европейским ценностям, демократии, свободе, верховенству закона, чтобы Тбилиси снова стал настоящей столицей Европы», - написал Рот.





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