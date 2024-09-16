|
|
|
Михаил Рот: Без сильной оппозиции все демократии умирают
16.09.2024 19:27
Без сильной оппозиции все демократии умирают, - об этом пишет на платформе X председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот, где публикует фотографию встречи с представителями оппозиции.
Кроме того, по словам Рота, он находится в Грузии не для поддержки оппозиции, а для содействия европейским ценностям.
«Без сильной оппозиции все демократии умирают. Я нахожусь в Грузии не для того, чтобы поддерживать оппозицию. Я здесь, чтобы посодействовать европейским ценностям, демократии, свободе, верховенству закона, чтобы Тбилиси снова стал настоящей столицей Европы», - написал Рот.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна