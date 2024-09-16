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Михаил Рот: Без сильной оппозиции все демократии умирают


16.09.2024   19:27


Без сильной оппозиции все демократии умирают, - об этом пишет на платформе X председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот, где публикует фотографию встречи с представителями оппозиции.

Кроме того, по словам Рота, он находится в Грузии не для поддержки оппозиции, а для содействия европейским ценностям.

«Без сильной оппозиции все демократии умирают. Я нахожусь в Грузии не для того, чтобы поддерживать оппозицию. Я здесь, чтобы посодействовать европейским ценностям, демократии, свободе, верховенству закона, чтобы Тбилиси снова стал настоящей столицей Европы», - написал Рот.


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