Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии


16.09.2024   19:41


США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.

Официальное заявление опубликовано на сайте американского Минфина.

Под санкции попали глава спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) и его заместитель Милери Лагазаури.

Также санкции распространены на лидеров пророссийской партии/движения/медиа "Alt-info" Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.

Бредли Т. Смит, и.о. зам.министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки заявил, что наложенные санкции "подчеркивают обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна