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США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии
16.09.2024 19:41
США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.
Официальное заявление опубликовано на сайте американского Минфина.
Под санкции попали глава спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) и его заместитель Милери Лагазаури.
Также санкции распространены на лидеров пророссийской партии/движения/медиа "Alt-info" Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.
Бредли Т. Смит, и.о. зам.министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки заявил, что наложенные санкции "подчеркивают обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей».
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