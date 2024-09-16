

США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии

16.09.2024 19:41





США ввели санкции в отношении двух правительственных чиновников и двух частных лиц в Грузии в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.



Официальное заявление опубликовано на сайте американского Минфина.



Под санкции попали глава спецназа МВД Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) и его заместитель Милери Лагазаури.



Также санкции распространены на лидеров пророссийской партии/движения/медиа "Alt-info" Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе.



Бредли Т. Смит, и.о. зам.министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки заявил, что наложенные санкции "подчеркивают обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей».





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