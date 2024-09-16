

Соглашение о признании водительских прав между Грузией и Испанией не распространяется на российские права, обмененные в Грузии

16.09.2024 23:10





Соглашение о признании водительских прав между Грузией и Испанией не распространяется на российские права, обмененные в Грузии



После новости о том, что Грузия и Испания заключили соглашении о взаимном признании водительских прав, участники русскоязычных телеграм-чатов задались вопросом: можно ли поменять российские права на грузинские, а потом на испанские?



Короткий ответ: нет.



О том, что подобный обмен невозможен, сказано в пункте 12 соглашения между Испанией и Грузией. В нем говорится: «Это соглашение не распространяется на водительские права, выданные в Грузии или Испании в обмен на права, полученные в третьем государстве».



Соглашение о взаимном признании водительских прав между Грузией и Испанией вступит в силу 29 сентября. Грузинские водительские права можно будет обменять на испанские и наоборот.



Упрощенный порядок обмена распространяется на права категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е — их можно будет поменять без теоретического и практического экзаменов. Для обмена прав категорий C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E экзамен потребуется.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





