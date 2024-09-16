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В Грузии назвали санкции США вмешательством в парламентские выборы
16.09.2024 23:20
Санкции США, введенные против представителей МВД Грузии и других лиц, являются вмешательством в парламентские выборы, которые пройдут в республике 26 октября. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.
"Это является оскорблением полиции, с одной стороны, оскорблением института, с другой стороны, и попыткой оказать влияние на выбор и волю грузинского народа, с третьей стороны. Это является вмешательством в грузинские выборы", - сказал Мдинарадзе.
По словам политика, по мере приближения выборов в партии ожидают и более жесткие санкции и заявления со стороны США. Как отметил Мдинарадзе, подобная реакция из-за рубежа служит "спасательным кругом" только грузинской оппозиции.
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