

Грузия отказала азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову в предоставлении убежища

16.09.2024 23:35





Миграционная служба Грузии не нашла причин для предоставления убежища азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову.



"Они посчитали, что его политической деятельности и жизни ничего не угрожает", - сказала жена журналиста Севиндж Садыгова.



Апелляционный суд также оставил без рассмотрения обращение об отмене экстрадиционного задержания.



Садыгов, который с семьей проживает в Грузии с конца 2023 года, был задержан в Тбилиси 3 августа, по запросу Азербайджана. Задержание было произведено в присутствии семьи, на глазах у детей журналиста.



Что его могут экстрадировать, Садыгов заподозрил 18 июля, когда, по его словам, его не выпустили из Грузии, когда он собирался вылететь в Турцию. Грузинские пограничники сказали ему, что выехать он может только в Азербайджан.



Афган Садыгов – редактор сайта новостей azel.tv, в основном занимался темами, связанными с коррупцией. В 2020 году его приговорили в Азербайджане к семи годам тюрьмы. Следствие утверждало, что он вымогал у государственных чиновников деньги под угрозой публикации компромата. Садыгов объявил в тюрьме голодовку и связывал обвинение с профессиональной деятельностью. В мае 2023-го его помиловал президент Азербайджана Ильхам Алиев.





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