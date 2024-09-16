

Госдеп США принимает дополнительные меры для введения визовых ограничений против более чем 60 грузин

16.09.2024 23:39





Мы по-прежнему обеспокоены нарушением прав человека и антидемократическими действиями в Грузии, - заявление Энтони Блинкена об этом распространил Госдепартамент США.



«Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух официальных лиц правительства Грузии - главы департамента по особым поручениям МВД Звиада «Хареба» Харазишвили и одного из его заместителей Милери Лагазаури – за участие в серьезных нарушениях прав человека при насильственном реагировании во время мирных выступлений против «закона об иностранном влиянии». Также мы вводим санкции против двух грузинских лидеров экстремистской группировки, Константина Моргошия и Зураба Махарадзе, за серьезные нарушения прав человека, включая насильственные нападения на грузин, которые использовали право на мирные собрания», - говорится в заявлении.



Кроме того, Госдепартамент США принимает дополнительные меры для введения визовых ограничений в отношении более 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в подрыве демократии в Грузии.



«Среди них - государственные и муниципальные официальные лица, которые злоупотребляли полномочиями с целью ограничения фундаментальных свобод грузинского народа, бизнесмены, вовлеченные в коррупцию, лица, распространяющие дезинформацию и способствующие насильственному экстремизму, правоохранители, участвовавшие в избиении демонстрантов, и члены парламента, сыгравшие решающую роль в продвижении недемократического законодательства и ограничении гражданского общества», - говорится в заявлении.



Кроме того, по словам Энтони Блинкена, Госдепартамент обеспокоен нарушением прав человека и антидемократическими действиями в Грузии и продолжит рассматривать дополнительные ответные меры.



«США поддерживают право грузин на собрания, выражение и мирный протест, не опасаясь насилия, запугивания и подавления», - заявляет Энтони Блинкен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





