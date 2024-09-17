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Мэттью Миллер: Мы надеемся, что власти Грузии вернутся на путь, которого так ясно желает их народ
17.09.2024 12:22
Мы надеемся, что власти Грузии вернутся на путь, которого так ясно желает их народ, - заявил на пресс-конференции пресс-спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Мэттью Миллер объяснил мотивацию Госдепартамента и казначейского департамента США ввести санкции.
«Соединенные Штаты Америки по-прежнему глубоко обеспокоены антидемократическими действиями правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО. Кроме принятия т.н. закона об иностранном влиянии, мы также видим, что правительство Грузии неоднократно жестоко подавляло протесты граждан против этого закона. Сегодня США вводят санкции в отношении двух высокопоставленных чиновников правительства Грузии и двух лидеров насильственной экстремистской группировки, а также вводят визовые ограничения в отношении более 60-ти лиц за их причастность к нарушениям прав человека, коррупции и другой антидемократической деятельности», - заявил Мэттью Миллер.
По словам Мэттью Миллера, эти действия являются результатом всеобъемлющего пересмотра сотрудничества.
«Эти действия являются результатом нашего пересмотра всеобъемлющего двустороннего сотрудничества с Грузией, что вызвано постоянными антидемократическими действиями, а также ложными заявлениями высоких должностных лиц властей Грузии, которые противоречат духу наших отношений на протяжении десятилетий с властями Грузии», - отметил Мэттью Миллер.
По его словам, правительство Грузии может вернуться на свою евроатлантическую траекторию, проведя свободные и справедливые выборы, отозвав и отменив антидемократическое законодательство и продемонстрировав значительный прогресс в выполнении рекомендаций реформ, необходимых для вступления в ЕС.
Для справки, накануне казначейский департамент США ввел санкции в отношении двух официальных лиц правительства Грузии и двух частных лиц в связи с насильственным разгоном мирных демонстрантов и политических оппонентов. Под санкции казначейского департмента США попали начальник Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури, основатель «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе. Также Госдепартамент США вводит визовые ограничения против более чем 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в подрыве демократии в Грузии.
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