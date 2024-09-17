

Парламентская оппозиция не будет присутствовать на пленарных заседаниях и на текущей неделе

17.09.2024 13:05





Из-за политического бойкота парламентская оппозиция не будет присутствовать на пленарных заседаниях и на текущей неделе.



Бюро парламента на сегодняшнем заседании приняло к сведению обращение ряда политических групп и оппозиционных депутатов о бойкоте. По политическим взглядам фракция «Национальное движение», политические группы: - «Лело», «Граждане», «Группа реформ», «Еврооптимисты», «Свобода», «За национально-демократическое государство», а также внефракционные депутаты парламента: Армаз Ахвледиани, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая, Григол Вашадзе, Тамар Чарквиани, Давид Бакрадзе.



«Перед выборами они просят мандата на работу в том учреждении, которое не ходят - немного непонятно, как это вписывается в логику», - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.





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