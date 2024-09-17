

Хазарадзе готов встретиться с президентом лишь после личной встречи с Георгием Гахария

17.09.2024 13:10





Я готов встретиться с Георгием Гахария лично в любой момент, и только после этого мы встретимся с президентом, - пишет лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе в соцсети.



По его словам, встреча с Георгием Гахария сегодня может не состояться и, соответственно, идти к президенту, не встретившись с Гахария, было бы неуважительно.



«Я отправил ему личное сообщение о желании встретиться, однако, к сожалению, сегодня не получается встретиться один на один. Считаю, было бы неуважительно, если бы мы вместе встретились с президентом прежде, чем у нас не будет конкретное видение того, как два независимых политических субъекта могут совместно работать. Есть ли у нас какое-либо общее обязательство относительно европейского будущего? Я готов встретиться с Георгием Гахария лично в любой момент, и только после этого мы встретимся с президентом, хочу еще раз поблагодарить президента за ее позицию», - пишет Хазарадзе.





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