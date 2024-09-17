

ЦИК распространяет информацию о порядке участия в выборах избирателей, проживающих за рубежом

17.09.2024 13:18





Центральная избирательная комиссия распространяет информацию о порядке участия в выборах избирателей, проживающих за рубежом.



Как поясняют в ЦИК, важно правильно информировать граждан Грузии за рубежом о законодательных нормах, создании избирательных участков в соответствующие сроки и других процедурах.



«Для участия в выборах гражданин Грузии, проживающий за рубежом, должен быть зарегистрирован на консульском учете Грузии или должен быть зарегистрирован за рубежом в соответствии с действующим законодательством Грузии.



Информацию о консульском учете вы можете найти на сайте www.geoconsul.gov.ge. В случае, если гражданин Грузии, проживающий за границей, не зарегистрирован на консульском учете и не имеет регистрации за рубежом, у него есть возможность, с сегодняшнего дня по 7-е октября включительно, зарегистрироваться в избирательных целях в дипломатическом представительстве Грузии, либо в консульском учреждении, либо в избирательной комиссии, созданной в соответствующем государстве, после чего он получит возможность принять участие в выборах.



Напомним, что избирательные участки за рубежом открываются не позднее одного месяца до выборов (26 сентября) для не менее 50 и не более 3 000 избирателей на основании предоставленной МИД информации о гражданах Грузии, находящихся на консульском учете», — говорится в информации ЦИК.







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