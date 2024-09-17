

Минздрав: За последние годы финансирование онкологических сервисов увеличилось вдвое

17.09.2024 13:26





По заявлению министра здравоохранения Грузии Михаила Сарджвеладзе, сделаны важные шаги для расширения доступа к онкологическим сервисам, и работа в этом направлении должна продолжаться.



Об этом Сарджвеладзе заявил во время выступления на презентации отчета «Доступ к онкологическим сервисам в Грузии». Министр поблагодарил сотрудников и комитет по здравоохранению парламента за их работу.



Как отметил Сарджвеладзе, финансирование онкологических сервисов за последние годы удвоилось и составляет сотни миллионов лари.



«Это не та отметка, которой мы будем удовлетворены. Эта тенденция должна продолжаться и поддерживаться до тех пор, пока каждый пациент не будет удовлетворен предоставляемыми сервисами. С этой точки зрения, тенденция действительно удовлетворительная.



Я рад, что сегодняшний отчет о тематическом исследовании и его презентация совпадают со Всемирным днем ​​безопасности пациента. Пожалуй, нигде, ни в одной сфере, ни в одном случае с пациентом безопасность, защита интересов, здоровье и жизнь пациента не являются столь важными, как в сфере онкологии. Это не просто символическое совпадение, очень важно, что сегодня комитет таким образом отмечает важную инициативу», — заявил Михаил Сарджвеладзе.







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