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Джим Риш: Я рад, что США возлагают ответственность на нарушителей прав человека в Грузии
17.09.2024 13:45
Я рад, что США возлагают ответственность на нарушителей прав человека в Грузии, - пишет американский сенатор Джим Риш в соцсети.
«Я рад, что США возлагают ответственность на нарушителей прав человека в Грузии. Граждане должны иметь возможность осуществлять свое право на свободу слова и собраний, не опасаясь насилия», - пишет Джим Риш в X.
Для справки, накануне казначейский департамент США ввел санкции в отношении двух официальных лиц правительства Грузии и двух частных лиц в связи с насильственным разгоном мирных демонстрантов и политических оппонентов. Под санкции казначейского департмента США попали начальник Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури, основатель «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе. Также Госдепартамент США вводит визовые ограничения против более чем 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в подрыве демократии в Грузии.
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