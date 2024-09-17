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Кобахидзе: Показатель доверия к власти составляет 60%
17.09.2024 14:22
Согласно социологическим исследованиям, уровень доверия к власти составляет 60%, что является историческим максимумом с 2012 года. Я думаю, что это очень важная гарантия того, что процессы в стране будут развиваться стабильно, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на конференции Бизнес-ассоциации.
Глава правительства подчеркнул особую важность сохранения стабильности.
«Выборы решат многое. Парламентские выборы пройдут примерно через шесть недель. Я не могу говорить о шансах политических партий, но могу вам сказать, что в целом сохранение стабильности очень важно. Я не могу сказать, сколько процентов доверяет партии власти, но могу сказать, что согласно социологическим исследованиям, уровень доверия к власти составляет 60%, что является историческим максимумом с 2012 года. Я думаю, что это очень важная гарантия того, что процессы в стране будут развиваться стабильно. Я думаю, это очень важная гарантия того, что процессы в стране будут развиваться стабильно», - заявил премьер.
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