

Кобахидзе: Мы надеемся и верим, что война в Украине закончится в следующем году

17.09.2024 14:26





Мы надеемся и верим, что война в Украине закончится в следующем году и отношения между властями Грузии и нашими партнерами качественно оздоровятся, что имеет критическое значение для того, чтобы не создавалось препятствий развитию экономики, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на конференции Бизнес-ассоциации.



Как отметил глава правительства, в отношениях с партнерами есть некоторые сложности, однако после окончания войны в Украине проблемы будут улажены.



«Я хочу сосредоточиться на отношениях с партнерами. Есть некоторые трудности, но я хочу выразить уверенность, что как только война в Украине закончится, все проблемы будут сразу же улажены и отношения от начала до конца вернутся в нормальное русло. Что касается нашего прогноза, то мы очень надеемся и верим, что война в Украине закончится в следующем году. Соответственно, отношения между властями Грузии и нашими партнерами со следующего года качественно оздоровятся, что, конечно, имеет критическое значение для того, чтобы не создавалось препятствий развитию экономики», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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