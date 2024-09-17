

Кобахидзе о Михаиле Роте: Такие политики - подарок правящей команде в предвыборный период

17.09.2024 15:09





Такие политики – подарок правящей команде в предвыборный период, – так отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на визит председателя комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаила Рота в Грузию и его критику грузинских властей.



По его словам, репутация Михаила Рота известна общественности.



«Такие политики – это подарок правящей команде в предвыборный период. Вы знаете, какова репутация этого человека {Михаила Рота}. Соответственно, чем больше таких политиков приедет в Грузию, тем лучше для правящей команды и ее избирательных позиций», - заявил Кобахидзе.





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