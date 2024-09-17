

Кобахидзе: Американские институты нуждаются в деолигархизации

17.09.2024 15:24





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, санкции казначейского департамента США – это несерьезное и очень печальное событие.



Как заявил глава правительства на брифинге в администрации правительства, подобный шаг в предвыборный период может иметь целью повлиять на выборы.



По его словам, подобными шагами никто не сможет обеспечить возвращение «Национального движения» к власти.



«Санкции — одновременно несерьезное и очень печальное событие. Мы протянули руку нашим партнерам, несмотря на то, что за последние 4 года в грузино-американских отношениях многое пошло не так. Вы знаете, что особый вклад в это внесла бывший американский посол [Келли Дегнан]. Понятно, о каком вкладе мы говорим, на этом фоне были предприняты шаги. Мы сказали, что открыты для разговора на любые темы. В таких обстоятельствах подобные шаги контрпродуктивны.



Мы понимаем, что идет предвыборный период, мы также понимаем, что есть определенные проблемы – американские институты нуждаются в деолигархизации, в таких условиях мы можем увидеть аналогичные шаги. В предвыборный период единственной целью этого может быть влияние на выборы, однако я думаю, что на такие шаги будет очень резкая реакция со стороны грузинского народа, и эта реакция будет заключаться в отправке коллективного «Национального движения» в прошлое. Такими шагами никто не сможет обеспечить возвращение к власти коллективного «Национального движения», возвращение режима, который принес в нашу страну войну, разрушения, рэкет бизнеса, пытки людей. Советую всем осознать свою ответственность за приведение такого режима к власти в свое время», - заявил Кобахидзе.



Для справки, накануне казначейский департамент США ввел санкции в отношении двух официальных лиц правительства Грузии и двух частных лиц в связи с насильственным разгоном мирных демонстрантов и политических оппонентов. Под санкции казначейского департамента США попали начальник Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури, основатель «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе. Также Госдепартамент США вводит визовые ограничения против более чем 60 грузин и членов их семей, которые участвовали в подрыве демократии в Грузии.





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