

Рикард Йозвяк: Я ничего не слышал о новых мерах ЕС в отношении Грузии

17.09.2024 15:30





«Я ничего не слышал о новых мерах Евросоюза в отношении Грузии до парламентских выборов в октябре и приостановке либерализации визового режима между ними», — пишет в соцсети редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



Йозвяк откликнулся на информацию, распространенную телекомпанией «ТВ Формула», о том, что «на уровне ЕС фактически достигнута договоренность о приостановлении безвизового сообщения для Грузии после выборов, в случае дальнейшего ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов, включая принцип свободных выборов».



«До назначенных на октябрь парламентских выборов я ничего не слышал о новых мерах Евросоюза в отношении Грузии, в том числе о приостановке либерализации визового режима. Потом все варианты остаются на столе в зависимости от ситуации. Как это было известно раньше», — пишет Рикард Йозвяк.





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