|
|
|
Рикард Йозвяк: Я ничего не слышал о новых мерах ЕС в отношении Грузии
17.09.2024 15:30
«Я ничего не слышал о новых мерах Евросоюза в отношении Грузии до парламентских выборов в октябре и приостановке либерализации визового режима между ними», — пишет в соцсети редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Йозвяк откликнулся на информацию, распространенную телекомпанией «ТВ Формула», о том, что «на уровне ЕС фактически достигнута договоренность о приостановлении безвизового сообщения для Грузии после выборов, в случае дальнейшего ухудшения ситуации и нарушения демократических принципов, включая принцип свободных выборов».
«До назначенных на октябрь парламентских выборов я ничего не слышал о новых мерах Евросоюза в отношении Грузии, в том числе о приостановке либерализации визового режима. Потом все варианты остаются на столе в зависимости от ситуации. Как это было известно раньше», — пишет Рикард Йозвяк.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна