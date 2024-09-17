

В Госдепе США прокомментировали идею Иванишвили извиниться перед осетинами

17.09.2024 16:04





Представитель Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал заявление лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о том, что власти Грузии извинятся перед осетинским народом за войну 2008 года.



«Я не думаю, что Грузии нужно извиняться за российское вторжение. Более того, нет нужды извиняться потому, что Россия продолжает незаконно оккупировать 20% территории Грузии. Именно Россия является агрессором и продолжает незаконную оккупацию Грузии, именно Россия агрессор в регионе. Конечно, яркий пример этого – Украина», — сказал Миллер.



Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия должна будет извиниться перед осетинской стороной за 2008 год и покарать бывшую правящую партию «Единое Национальное движение» за то, что «в 2008 году окутало пламенем огня наших осетинских сестёр и братьев»,



По его словам, это произойдет после парламентских выборах в октябре, по итогам которых «Мечта» рассчитывает получить конституционное большинство.





Источник: Новости - Грузия

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