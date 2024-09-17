

Посольство Великобритании раскритиковало грузинский пакет анти-ЛГБТ законопроектов

17.09.2024 17:42





Законодательный пакет о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних» подрывает фундаментальные права человека, в том числе свободу выражения мнений и собраний, и создает риск дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения Грузии, - говорится в заявлении, распространенном посольством Великобритании в Грузии.



Посольство выразило сожаление по поводу того, что законодательный пакет был принят вопреки рекомендации Венецианской комиссии «полностью пересмотреть и приостановить его принятие».



«Великобритания выражает серьезную обеспокоенность принятием парламентом Грузии в третьем чтении законодательного пакета законов о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Этот законодательный пакет подрывает фундаментальные права человека, включая свободу выражения мнений и собраний, и создает риск дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения Грузии. Этот законодательный пакет затронет всех граждан Грузии. Мы сожалеем, что законодательный пакет был принят вопреки рекомендации Венецианской комиссии «полностью пересмотреть и приостановить его принятие». Призываем власти Грузии пересмотреть законодательный пакет о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» ограничивает права как гражданского общества, так и отдельных граждан Грузии и ставит под сомнение давние отношения между Великобританией и Грузией», - говорится в заявлении посольства.



Напомним, парламент Грузии утвердил в третьем чтении закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Парламентское большинство приняло проект против т.н. ЛГБТ-пропаганды единогласно - 84 голосами.





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