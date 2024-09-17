|
|
|
Михаил Рот: Я убежден, что 26 октября победят свобода, демократия и европейские ценности
17.09.2024 17:55
Несмотря на клеветническую кампанию правящей партии, интерес к дискуссии и спору со мной велик, - пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот в соцсети X.
«Я убежден, что 26 октября победят свобода, демократия и европейские ценности», - пишет Рот и публикует фото встречи в «Институте политики Грузии».
Напомним, вчера в Тбилиси прибыл председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии. После Грузии он посетит Армению.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна