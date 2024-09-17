

Михаил Рот: Я убежден, что 26 октября победят свобода, демократия и европейские ценности

17.09.2024 17:55





Несмотря на клеветническую кампанию правящей партии, интерес к дискуссии и спору со мной велик, - пишет председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот в соцсети X.



«Я убежден, что 26 октября победят свобода, демократия и европейские ценности», - пишет Рот и публикует фото встречи в «Институте политики Грузии».



Напомним, вчера в Тбилиси прибыл председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии. После Грузии он посетит Армению.





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