

Парламент принял законопроект «Об амнистии» - закон затронет более 5000 заключенных

17.09.2024 18:25





На пленарном заседании парламент обсудил в третьем чтении инициированный фракцией «Грузинская мечта» законопроект об «амнистии» и поддержал его 84 голосами.



Этот вопрос на заседании представил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.



Согласно информации, распространенной парламентом, «Законопроект об амнистии» представляет собой сбалансированный проект, который является практическим проявлением принципа гуманизма и учитывая интересы защиты общественной безопасности, максимально страхует риски ухудшения криминогенной обстановки и рецидива преступлений.



«После принятия закона об амнистии из пенитенциарного учреждения выйдут более 1000 заключенных. Всего амнистия затронет более 5000 заключенных в виде различных льгот. Также данная инициатива важна для людей, находящихся на пробации, она коснется примерно 22 тысяч пробационеров, из которых 7 тысяч человек покинут систему пробации сразу после принятия закона. В конечном итоге полное или частичное освобождение от наказания будет касаться преступлений, предусмотренных около 300 статьями УК», — заявил Рати Ионатамишвили.



Законопроектом предусмотрена обязанность предоставления согласия потерпевшего в отношении отдельных преступлений, для которых определен конкретный срок и процедура. Кроме того, отсутствие судимости за умышленное преступление считается условием амнистии по некоторым преступлениям.



Проектом предусмотрены следующие формы амнистии: полное освобождение от уголовной ответственности и наказания; Сокращение срока наказания на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение испытательного срока на один год для лиц, находящихся на испытательном сроке.



Как уже говорилось, законопроект «Об амнистии» не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, торговлю наркотиками, сексуальные преступления, грабеж, терроризм, коррупцию и должностные преступления, т.н. воровской мир, конвенционные преступления, а также некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.







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