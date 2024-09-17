

Партия «Гирчи» представила избирательный список

17.09.2024 19:52





Партия «Гирчи» представила избирательный список. Яго Хвичия назван первым номером списка.



Всего в избирательный список вошли 25 человек. Это: 1. Яго Хвичия; 2. Александр Раквиашвили; 3. Вахтанг Мегрелишвили; 4. Герман Сабо; 5. Георгий Чаучидзе; 6. Леван Джгереная; 7. Малхаз Чания; 8. Эка Ониани; 9. Уча Барбакадзе; 10. Руска Абуашвили; 11. Ника Надирадзе; 12. Зура Бухникашвили; 13. Отар Закалашвили; 14. Лука Цискаришвили; 15. Нодар Сирбиладзе; 16. Авто Лабадзе; 17. Абесалом Дабахишвили; 18. Бека Музашвили; 19. Бека Зандукели; 20. Торнике Митаишвили; 21. Давид Цурцумия; 22. Ника Цицкишвили; 23. Нино Джагмаидзе; 24. Автандил Чхетия; 25. Владимир Гиголашвили.



Как заявили в партии, избирательный список был составлен ее сторонниками и членами партии, и с этой целью были проведены праймериз.



В партии поясняют, что в список вошли все те люди, которые изъявили желание представлять партию «Гирчи» в законодательном органе. При этом в «Гирчи» еще раз заявили, что партия пойдет на выборы самостоятельно.







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