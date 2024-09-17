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Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария пришли на встречу с президентом
17.09.2024 19:54
Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария пришли во дворец Орбелиани, чтобы встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария не дали комментариев представителям СМИ перед тем, как зайти на встречу.
Как известно, незадолго до этого Гахария и Хазарадзе встречались друг с другом.
Лидеры «Сильной Грузии» и «За Грузию» вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили будут обсуждать вопрос объединения.
Для справки, вчера вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила их на обед на 15:00, но по просьбе Гахария его перенесли сегодня на 18:00.
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