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Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария пришли на встречу с президентом


17.09.2024   19:54


Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария пришли во дворец Орбелиани, чтобы встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Мамука Хазарадзе и Георгий Гахария не дали комментариев представителям СМИ перед тем, как зайти на встречу.

Как известно, незадолго до этого Гахария и Хазарадзе встречались друг с другом.

Лидеры «Сильной Грузии» и «За Грузию» вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили будут обсуждать вопрос объединения.

Для справки, вчера вечером президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила их на обед на 15:00, но по просьбе Гахария его перенесли сегодня на 18:00.


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