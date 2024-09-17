

Саакашвили: Иванишвили, скорее всего, готовится к признанию оккупированных территорий

17.09.2024 21:33





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что скорее всего, Иванишвили готовится к признанию оккупированных территорий.



"Мало того, что ни один из правителей Грузии за тысячелетия не совершал государственной измены, подобной Иванишвили, я не могу припомнить ни одного примера подобного предательства в современном мире за последние десятилетия. Иванишвили с самого начала следовал своему плану.



Во-первых, Цулукиани в 2015 году искусственно спровоцировала расследование действий грузинских военных со стороны гаагской прокуратуры. Иванишвили и русские надеялись, что Международный уголовный суд в Гааге обвинит меня и грузинских солдат. Однако в 2022 году прокурор Гааги полностью оправдал наши действия.



Озлобленные Иванишвили и русские решили повторить то же самое, но уже без какой-либо международной легитимности. Параллельно с этим Иванишвили в Гори фактически поставил Грузию в положение, аналогичное Сербии времён Милошевича (но с той разницей, что сербы до сих пор не извинились), дав зелёный свет международному признанию независимости "Южной Осетии" и Абхазии. Скорее всего, он сам готовится к такому признанию.



Каждый, кто проголосует за это, будет официально считаться соучастником государственной измены.



Теперь всем стало ясно, какие обязательства Иванишвили взял на себя перед Россией."





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