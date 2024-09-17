

Гахария: С нашей стороны все ясно, позиция зафиксирована, Хазарадзе попросил время

17.09.2024 23:03





«С нашей стороны все ясно, позиция зафиксирована, Хазарадзе попросил время, ему, похоже, нужно согласовать позиции», — заявил журналистам после встречи с Мамукой Хазарадзе в администрации президента Грузии председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Как отметил Гахария, его позиция учитывает, прежде всего, усилия президента провести в стране такие выборы, которые вернут Грузию на путь демократического, европейского развития.



«Спасибо госпоже президенту, потому что я сегодня здесь прежде всего из-за ее предложения. Это была ее инициатива, от которой мы не имели права отказаться и на которую согласились. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, спасибо Хазарадзе, что этот разговор состоялся. Я не хочу сейчас говорить о многих деталях. Могу вам сказать, что с нашей стороны все ясно, позиция зафиксирована, ничего секретного здесь нет. Хазарадзе попросил немного времени, потому что, ему, похоже, нужно согласовать позиции, я не знаю, как это обычно происходит. Вот почему это затянулось. Моя позиция зафиксирована, она абсолютно четкая и ясная, которая учитывает, прежде всего, усилия госпожи президента по проведению в стране таких выборов, которые вернут Грузию на путь нормального, демократического, европейского развития.



Я, Георгий Гахария и моя команда всегда, каждый день нашей работы в Грузии, ставим интересы государства выше личных и партийных интересов, что мы и делаем и сегодня», — заявил Георгий Гахария.





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