

Хазарадзе и Гахария договорились о полной мобилизации для отстранения «Грузинской мечты» от власти

17.09.2024 23:46





Несмотря на наши разногласия по многим вопросам, мы договорились об одной вещи, что предпримем все для того, чтобы сделать полную мобилизацию и отстранить «Грузинскую мечту» во главе с Иванишвили от власти, - об этом лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе заявил в беседе со СМИ после встречи с лидером партии «За Грузию» Георгием Гахария во дворце Орбелиани.



По его словам, переговоры с Георгием Гахария еще не завершились и стороны взяли паузу из-за технических вопросов.



«Мы не завершили переговоры, есть технические вопросы, мы взяли паузу и вы будете первыми, кому мы сообщим о решении, которое примем», - заявил Хазарадзе.



Журналисты задали Хазарадзе вопрос о конфликте между ним и Георгием Гахария в прошлом, на что Хазарадзе заявил, что одним из важнейших пунктов соглашения сейчас является развитие страны.



«То, что между нами был конфликт, я не буду этого отрицать. Противостояние было, вы помните, по очень важному проекту, речь идет об Анаклии. Мы должны согласиться, что Анаклия должна быть построена посредством европейских и американских инвестиций. Конечно, в этом проекте могут быть и китайцы, но это один из главных пунктов, по которому есть согласие, и мы обязательно должны уладить этот вопрос. Это не чей-то проект, это проект страны. Мы видели, что он был остановлен на 5 лет и «Грузинская мечта» отказалась от этого проекта. Если мы хотим, чтобы страна развивалась, то это один из очень важных вопросов соглашения», - заявил Мамука Хазарадзе.





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