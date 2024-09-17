|
|
|
Хазарадзе и Гахария договорились о полной мобилизации для отстранения «Грузинской мечты» от власти
17.09.2024 23:46
Несмотря на наши разногласия по многим вопросам, мы договорились об одной вещи, что предпримем все для того, чтобы сделать полную мобилизацию и отстранить «Грузинскую мечту» во главе с Иванишвили от власти, - об этом лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе заявил в беседе со СМИ после встречи с лидером партии «За Грузию» Георгием Гахария во дворце Орбелиани.
По его словам, переговоры с Георгием Гахария еще не завершились и стороны взяли паузу из-за технических вопросов.
«Мы не завершили переговоры, есть технические вопросы, мы взяли паузу и вы будете первыми, кому мы сообщим о решении, которое примем», - заявил Хазарадзе.
Журналисты задали Хазарадзе вопрос о конфликте между ним и Георгием Гахария в прошлом, на что Хазарадзе заявил, что одним из важнейших пунктов соглашения сейчас является развитие страны.
«То, что между нами был конфликт, я не буду этого отрицать. Противостояние было, вы помните, по очень важному проекту, речь идет об Анаклии. Мы должны согласиться, что Анаклия должна быть построена посредством европейских и американских инвестиций. Конечно, в этом проекте могут быть и китайцы, но это один из главных пунктов, по которому есть согласие, и мы обязательно должны уладить этот вопрос. Это не чей-то проект, это проект страны. Мы видели, что он был остановлен на 5 лет и «Грузинская мечта» отказалась от этого проекта. Если мы хотим, чтобы страна развивалась, то это один из очень важных вопросов соглашения», - заявил Мамука Хазарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна