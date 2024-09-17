

Премьер-министр Грузии встретился с послом США

17.09.2024 23:49





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Соединенных Штатов Америки Робин Данниган.



На встрече премьер-министр выразил личное уважение послу и выразил обеспокоенность вчерашним решением Госдепартамента США, которое предусматривает введение санкций и визовых ограничений для граждан Грузии, в том числе сотрудников полиции.



Было отмечено, что этим решением американская сторона подошла к критическому пределу, что в случае принятия еще одного подобного решения может привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях.



На встрече было отмечено, что решение, принятое от имени Госдепартамента США, направлено на повышение шансов оппозиции перед выборами, однако оно совершенно контрпродуктивно, поскольку на самом деле оно не поможет ни избирательным результатам оппозиции и не напугает правящую команду.



Как заявил премьер-министр, наоборот, правящая команда уверена, что решение, принятое от имени Госдепартамента, еще больше укрепит мотивацию общества твердо встать 26 октября на защиту независимости и суверенитета Грузии.



Информацию распространяет администрация правительства.





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