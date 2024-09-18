

В США политические решения принимаются демократически избранным правительством - Мэттью Миллер ответил Кобахидзе

18.09.2024 10:41





В Соединенных Штатах Америки, в отличие от некоторых стран мира, политические решения принимаются демократически избранным правительством и никем иным, - так пресс-спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер откликнулся на заявление премьер-министра Грузии в связи с тем, что решение США ввести санкции против четырех граждан Грузии, в том числе двух высокопоставленных полицейских, приняла не администрация президента Джо Байдена, а определенные силы.



Мэтью Миллеру задали вопрос, что он думает по поводу того, что в ответ на санкции премьер-министр Грузии заявил, что это не было решением Госдепа, а решением, принятым другими группами, а также опубликовано заявление администрации премьер-министра, в котором указывается, что «этим решением американская сторона приблизилась к критическому пределу».



«В Соединенных Штатах, в отличие от некоторых стран мира, политические решения принимает демократически избранное правительство и никто другой», - отметил Миллер.





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