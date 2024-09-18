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Михаил Рот: У Грузии есть выбор между демократией и авторитаризмом, ЕС и изоляцией
18.09.2024 10:46
Предстоящие выборы должны быть свободными и справедливыми. У Грузии есть выбор между демократией и авторитаризмом,Евросоюзом и изоляцией, - об этом написал на своей странице в Твиттере председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот.
«Международным наблюдателям должен быть предоставлен беспрепятственный доступ. Организации международного сообщества, которые осуществляют мониторинг выборов, имеют возможность делать свое дело в масштабе Грузии», — написал Рот.
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