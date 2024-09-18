

Премьер Грузии пожаловался послу США на решения Госдепартамента

18.09.2024 11:04





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Соединенных Штатов Америки Робин Данниган. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



В информации пресс-службы говорится, что на встрече премьер-министр выразил личное уважение послу и обеспокоенность вчерашним решением Госдепартамента США, которое предусматривает введение санкций и визовых ограничений для граждан Грузии, в том числе полицейских.



Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы, было отмечено, что этим решением американская сторона приблизилась к критическому пределу, который в случае принятия еще одного подобного решения может привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях.



«На встрече было отмечено, что решение, принятое от имени Госдепартамента США, направлено на повышение шансов оппозиции перед выборами, однако оно совершенно контрпродуктивно, поскольку на самом деле оно не поможет ни избирательным результатам оппозиции и не напугает правящую команду.



Как заявил премьер, наоборот, правящая команда уверена, что решение, принятое от имени Госдепартамента, еще больше укрепит мотивацию общества твердо встать 26 октября на защиту независимости и суверенитета Грузии», - отмечается в информации.





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