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Жозеп Боррель призывает Грузию отозвать закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»
18.09.2024 12:55
Призываю Грузию отозвать закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», - так откликнулся Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на принятие парламентом Грузии законопроекта, подготовленного против т.н. ЛГБТ-пропаганды.
«Парламент Грузии принял законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», которые подорвут фундаментальные права человека и увеличат дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отозвать этот закон, который еще больше отдаляет страну от пути в Евросоюз», — пишет Боррель.
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