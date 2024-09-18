

Шанса на начало переговоров о вступлении в ЕС без отзыва закона об иноагентах не существует - Михаил Рот

18.09.2024 13:11





Шанса на начало переговоров о вступлении в Евросоюз не существует, если эта страна не отзовет закон «О прозрачности иностранного влияния», - заявил в интервью «Интерпрессньюс» председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаил Рот.



По его словам, он хорошо знаком с сутью закона, и подобные законы действуют в таких авторитарных режимах, как Россия.



«Я знаком с этим законом, так как многие авторитарные режимы, такие как Россия, по всему миру вводят такие законы. Никому не нужен такой закон для стигматизации активистов гражданского общества. Я не понимаю, почему лидеры вашей страны не гордятся этой богатой средой активистов гражданского общества. В этом плане Грузия является образцом для подражания для многих других стран. Гордитесь яркой, но также критичной средой гражданского общества. Хочу заверить, что когда я контактирую с активистами гражданского общества в моей стране, они тоже меня критикуют. Это нормально...



Я не хочу, чтобы визовая либерализация остановилась. Позвольте мне быть очень ясным. Я этого не хочу, потому что не хочу, чтобы молодое поколение заплатило очень высокую цену за ошибки власти и правящей партии. Я сторонник защиты этой очень важной меры. Это в интересах народа, особенно молодого поколения», - сказал он.



Что касается инициативы правительства по финансированию неправительственных организаций и запуску для них грантовой программы, то, по мнению Рота, желание правительства усилить гражданское общество - хорошо, но данные институты должны показать независимость.



«Больше денег, больше финансовой поддержки независимых организаций гражданского общества очень приветствуются. Но опять же, эти организации должны быть свободными и независимыми. Никакого давления извне, никакого давления со стороны власти. Но хорошо, если правительство готово усилить гражданское общество, увеличить финансовую поддержку, то почему бы и нет? Но снова они должны показать независимостью этого института», - сказал он.





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