

Майкл Макфол грузинам: Ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем

18.09.2024 14:11





«Грузины, ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем», — так отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол на заявление главы Службы внешних связей ЕС Жозепа Борреля, раскритиковавшего принятие парламентом Грузии закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



«Давайте, грузины, остановите отступление от Европы. Вы действительно хотите стать следующей Беларусью? Ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем», — написал Майкл Макфол в соцсети.





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