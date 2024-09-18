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Майкл Макфол грузинам: Ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем
18.09.2024 14:11
«Грузины, ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем», — так отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол на заявление главы Службы внешних связей ЕС Жозепа Борреля, раскритиковавшего принятие парламентом Грузии закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».
«Давайте, грузины, остановите отступление от Европы. Вы действительно хотите стать следующей Беларусью? Ваши пророссийские лидеры ведут вас очень плохим путем», — написал Майкл Макфол в соцсети.
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