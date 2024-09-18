

Посол США: Недавние антидемократические действия властей Грузии не помогают ни Грузии, ни грузинскому народу

18.09.2024 16:49





Посол США в Грузии Робин Данниган прокомментировала заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что введение санкций и визовых ограничений для граждан Грузии, в том числе сотрудников полиции – «решение, направленное на повышение шансов оппозиции перед выборами», и «совершенно контрпродуктивно». Свою позицию по поводу введенных США санкций глава правительства высказал американскому дипломату во время встречи в Администрации правительства, подчеркнув, что подобные действия «могут привести к качественному пересмотру позиции Грузии в грузино-американских отношениях».



Сегодня же, в разговоре с журналистами Робин Данниган отметила, что антидемократические действия грузинского правительства и дезинформация о Соединенных Штатах и Западе «не помогают Грузии или грузинскому народу»:



«Принятие мер и заявлений, которые еще больше изолируют Грузию от Запада, от Европы и от Соединенных Штатов, не в интересах грузинского народа. Подавляющее большинство грузинского народа заявило, что его будущее с Европой и с Западом, и действия, и заявления, которые изолируют Грузию, не способствуют достижению этой цели».





При этом дипломат подчеркнула, что «в мире нет более сильного сторонника, чем Соединенные Штаты, для грузинского народа и евроатлантической интеграции грузинского народа».



«Мы продолжим поддерживать евроатлантическую интеграцию грузинского народа. Мы продолжим поддерживать грузинский народ и продолжим помогать делать Грузию более сильной, более экономически процветающей страной, которая станет членом ЕС. Заявления, которые пытаются изолировать Грузию от Соединенных Штатов, никому не приносят пользы», – заявила Данниган.



Финансовые санкции США введены против директора Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, а также лидеров пророссийской «Альт-инфо» Зураба Махарадзе и Константина Моргошия. Госдепартамент США также вводит визовые ограничения в отношении более чем 60 человек и членов их семей.







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