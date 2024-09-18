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МИД Германии призывает Грузию изменить свой курс!
18.09.2024 16:52
Призываем Грузию изменить курс! - так МИД Германии откликнулся на принятие в третьем чтении подготовленного парламентом Грузии законопроекта против т.н. пропаганды ЛГБТ.
«Принятый парламентом Грузии законодательный пакет направлен на дискриминацию людей LGBTQI. Это нарушает гражданские права людей, как отметила Венецианская комиссия, и еще больше отдаляет Грузию от Евросоюза. Мы призываем Грузию изменить свой курс!», - пишет МИД Германии в соцсети.
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