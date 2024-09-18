

МИД Германии призывает Грузию изменить свой курс!

18.09.2024 16:52





Призываем Грузию изменить курс! - так МИД Германии откликнулся на принятие в третьем чтении подготовленного парламентом Грузии законопроекта против т.н. пропаганды ЛГБТ.



«Принятый парламентом Грузии законодательный пакет направлен на дискриминацию людей LGBTQI. Это нарушает гражданские права людей, как отметила Венецианская комиссия, и еще больше отдаляет Грузию от Евросоюза. Мы призываем Грузию изменить свой курс!», - пишет МИД Германии в соцсети.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





