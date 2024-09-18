|
|
|
ЕНД поддерживает объединение партий Гахария и Хазарадзе
18.09.2024 17:06
По заявлению одного из лидеров "Единства-Национального движения" Серго Чихладзе, он болеет за то, чтобы объединение между Георгием Гахария и Мамукой Хазарадзе состоялось. Как он заявил журналистам, несмотря на то, что "Грузинская мечта" проигрывает на парламентских выборах, была бы хороша большая консолидация на фланге оппозиции.
«Скажу прямо, я болею за то, чтобы соглашение [между Хазарадзе-Гахария] состоялось. «Единство-Национальное движение» было первым, кто выступил с инициативой единства несколько месяцев назад. Поэтому укрупнение и консолидация оппозиции важны. Несмотря на то, что в любой конфигурации, какая бы ни была, «Грузинская мечта» проиграет с большим счетом, а по нынешним исследованиям у оппозиции более 60%, конечно, была бы очень хороша большая консолидация на фланге оппозиции. Поэтому мы это приветствуем. Надеюсь, что между ними сегодня-завтра состоится соглашение. Что касается сотрудничества, то, конечно, затем в парламенте и в правительстве нам придется коалиционно [сотрудничать] друг с другом, и мы обязательно будем сотрудничать, потому что единолично ни одна партия не набирает 50% и более, поэтому оппозиционные силы в коалиции обязательно будут сотрудничать друг с другом. Это будет новый положительный опыт в современной Грузии, когда будет коалиционное, прозападное правительство, состоящее из разных политических групп», - заявил Серго Чихладзе.
По его словам, «Единство-Национальное движение» не считает возможный союз Гахария – Хазарадзе конкурентами.
«Я действительно не считаю их конкурентами, потому что у них есть свой сегмент, у «Единства-Национального движения» - свой сегмент. Соответственно, никакой конкуренции здесь нет. Конкуренция может быть и обязательно будет уже в идеях, новых предложениях, инновациях, по которым у нас будет коммуникация в коалиционном правительстве», - сказал Чихладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна