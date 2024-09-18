

ЕНД поддерживает объединение партий Гахария и Хазарадзе

18.09.2024 17:06





По заявлению одного из лидеров "Единства-Национального движения" Серго Чихладзе, он болеет за то, чтобы объединение между Георгием Гахария и Мамукой Хазарадзе состоялось. Как он заявил журналистам, несмотря на то, что "Грузинская мечта" проигрывает на парламентских выборах, была бы хороша большая консолидация на фланге оппозиции.



«Скажу прямо, я болею за то, чтобы соглашение [между Хазарадзе-Гахария] состоялось. «Единство-Национальное движение» было первым, кто выступил с инициативой единства несколько месяцев назад. Поэтому укрупнение и консолидация оппозиции важны. Несмотря на то, что в любой конфигурации, какая бы ни была, «Грузинская мечта» проиграет с большим счетом, а по нынешним исследованиям у оппозиции более 60%, конечно, была бы очень хороша большая консолидация на фланге оппозиции. Поэтому мы это приветствуем. Надеюсь, что между ними сегодня-завтра состоится соглашение. Что касается сотрудничества, то, конечно, затем в парламенте и в правительстве нам придется коалиционно [сотрудничать] друг с другом, и мы обязательно будем сотрудничать, потому что единолично ни одна партия не набирает 50% и более, поэтому оппозиционные силы в коалиции обязательно будут сотрудничать друг с другом. Это будет новый положительный опыт в современной Грузии, когда будет коалиционное, прозападное правительство, состоящее из разных политических групп», - заявил Серго Чихладзе.



По его словам, «Единство-Национальное движение» не считает возможный союз Гахария – Хазарадзе конкурентами.

«Я действительно не считаю их конкурентами, потому что у них есть свой сегмент, у «Единства-Национального движения» - свой сегмент. Соответственно, никакой конкуренции здесь нет. Конкуренция может быть и обязательно будет уже в идеях, новых предложениях, инновациях, по которым у нас будет коммуникация в коалиционном правительстве», - сказал Чихладзе.







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