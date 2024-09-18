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Тревожно видеть, как под девизом защиты семейных ценностей Грузия нарушает право некоторых меньшинств - МИД Эстонии
18.09.2024 17:57
Тревожно видеть, как под девизом защиты семейных ценностей Грузия нарушает право некоторых меньшинств, - так министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна откликается на принятие парламентом Грузии в третьем чтении законопроекта, подготовленного против т.н. пропаганды ЛГБТ.
«Тревожно видеть, как под девизом защиты семейных ценностей Грузия нарушает право некоторых меньшинств», - написал Маргус Цахкна в соцсети.
Напомним, парламент Грузии вчера утвердил в третьем чтении закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Парламентское большинство приняло проект против т.н. ЛГБТ-пропаганды единогласно - 84 голосами.
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