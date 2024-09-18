

МИД Норвегии выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+

18.09.2024 18:07





«Выражаем сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+», - так министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде откликается на принятие парламентом Грузии в третьем чтении законопроекта, подготовленного против т.н. пропаганды ЛГБТ. По его мнению, это подрывает евроатлантические устремления страны.



«Норвегия выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+. Это подрывает фундаментальные права людей, демократические ценности и евроатлантические устремления Грузии. Мы призываем Грузию пересмотреть это», - говорится в заявлении министра, опубликованном МИД Норвегии в социальной сети.





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