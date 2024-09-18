Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Норвегии выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+


18.09.2024   18:07


«Выражаем сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+», - так министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде откликается на принятие парламентом Грузии в третьем чтении законопроекта, подготовленного против т.н. пропаганды ЛГБТ. По его мнению, это подрывает евроатлантические устремления страны.

«Норвегия выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+. Это подрывает фундаментальные права людей, демократические ценности и евроатлантические устремления Грузии. Мы призываем Грузию пересмотреть это», - говорится в заявлении министра, опубликованном МИД Норвегии в социальной сети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна