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МИД Норвегии выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+
18.09.2024 18:07
«Выражаем сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+», - так министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде откликается на принятие парламентом Грузии в третьем чтении законопроекта, подготовленного против т.н. пропаганды ЛГБТ. По его мнению, это подрывает евроатлантические устремления страны.
«Норвегия выражает сожаление принятием Грузией законодательного пакета, направленного против людей LGBT+. Это подрывает фундаментальные права людей, демократические ценности и евроатлантические устремления Грузии. Мы призываем Грузию пересмотреть это», - говорится в заявлении министра, опубликованном МИД Норвегии в социальной сети.
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