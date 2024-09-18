

Гахария: Хазарадзе не удалось договориться с командой

18.09.2024 19:11





Завершился второй этап встречи лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе и председателя партии «За Грузию» Георгия Гахария.



Как заявил журналистам после встречи Гахария, как видно, Хазарадзе не удалось договориться с командой.



«Я поговорю с президентом. Как вы знаете, Мамуке Хазарадзе нужно было что-то согласовать со своей командой, и, как видно, это соглашение, не получается, к моему сожалению», - сказал Гахария и добавил: «Похоже, Мамуке не удалось договориться с командой, пока, посмотрим, подожду», - сказал Гахария.



На вопрос медиа, касается ли этот вопрос избирательного списка, Гахария отметил, что вопрос этого не касается.



16 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила во дворец Орбелиани партию «Гахария за Грузию» и коалицию «Сильная Грузия» для переговоров по поводу объединения. Встреча лидера "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе и лидера партии "Гахария - за Грузию" Георгия Гахария состоялась во дворце Орбелиани 17 сентября, но аудиенция завершилась без конкретного решения. До этого стороны провели очные консультации.





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