

Кобахидзе: Санкции не способствуют перезагрузке отношений

18.09.2024 19:12





«Перезагрузка грузино-американских отношений требует здорового и справедливого подхода, хотя санкции и решения не способствуют перезагрузке отношений», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, введение санкций направлено на разрушение грузино-американских отношений.



«Такие шаги, такие решения не способствуют перезагрузке отношений. Вы помните, что за четыре года в этих отношениях были серьезные трудности. В основном к этим трудностям привела деятельность предыдущего посла, и в таких условиях, безусловно, очень важно перезагрузить отношения. Перезагрузка отношений требует здорового и справедливого подхода, однако такие санкции, такие решения не способствуют перезагрузке отношений, особенно когда санкции вводятся, например, в отношении полицейских высокого ранга, людей, воевавших в августовской войне. Это крайнее оскорбление нашего государства, для нас это принципиально неприемлемо.



Я выразил американскому послу свою обеспокоенность и, более того, я предельно ясно сказал, что если добавится еще один шаг, то в этом случае нам придется провести принципиальное обсуждение по пересмотру некоторых позиций. Для нас принципиально неприемлема непартнерская позиция со стороны такого государства, которое называется не только партнером, но и стратегическим партнером. Поэтому я призываю всех действовать рационально и справедливо. Это пойдет на пользу грузино-американским отношениям.



Что касается шага, который был сделан вчера, то этот шаг направлен на разрушение грузино-американских отношений. Кого может это устраивать, сами можете судить», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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