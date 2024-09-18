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Бочоришвили: Власть Грузии выражает волю грузинского народа
18.09.2024 19:13
«Если для США важно и имеет решающее значение то, чтобы Америкой управляла демократически избранная власть и она была уполномочена принимать решения, то Грузией также управляет демократически избранная власть, поддерживаемая грузинским народом», — заявила председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Бочоришвили прокомментировала заявление представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что «в отличие от некоторых стран мира, в США наши политические решения принимает демократически избранное правительство и никто другой».
Как отметила Бочоришвили, власть Грузии выражает волю грузинского народа, и отношения с правительством Грузии и динамика отношений имеют решающее значение.
«Когда мы говорим о демократии, конечно, в первую очередь мы говорим об избранной народом власти, которая представляет страну. Судя по тому, что мы видим, если для Соединенных Штатов Америки важно и имеет решающее значение то, что Америкой управляет демократически избранная власть и она уполномочена принимать решения, то Грузией также управляет демократически избранная власть, поддерживаемая грузинским народом. Власть Грузии выражает волю грузинского народа, и поэтому отношения и динамика отношений с властью Грузии имеют решающее значение», — заявила Мака Бочоришвили.
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