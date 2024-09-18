

Соглашения об объединении партий Мамуки Хазарадзе и Георгия Гахария на данном этапе достичь не удалось

18.09.2024 19:13





Лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария провели очередную встречу с глазу на глаз.



Встреча прошла в одном из кафе. Как стало известно после встречи, на данном этапе не удалось достичь соглашения относительно объединения партий, и консультации продолжатся.



«Как вы знаете, Мамуке Хазарадзе нужно было о чем-то договориться со своей командой. К моему сожалению, это соглашение пока не достигнуто. Посмотрим, подождем», — сказал Георгий Гахария.



Кроме того, как заявил журналистам Мамука Хазарадзе, он не сделает ни шага самостоятельно без согласования с партнерами по коалиции.



«Никто не против сотрудничества. Мы предложили Георгию присоединиться к этому объединению и этой коалиции на правах равноправного партнера. Я не могу вдаваться в подробности, это наши частные переговоры. Равный партнер означает равноправное партнерство. Соответственно, мы продолжим консультации, это не конец, разговор продолжается. Хочу поблагодарить его за конструктивный подход. Я хочу добиться того, чтобы перед выборами мы показали нашим гражданам, как выглядит коалиция. У кого какой размер и вес в этой коалиции, это не главное, главное показать людям, что можно объединиться ради интересов Грузии вокруг круглого стола, вокруг идеи», — сказал Мамука Хазарадзе.



Мамука Хазарадзе подтвердил, что консультации будут продолжены и они находятся на постоянной связи с президентом.



«Когда будет назначена новая встреча, мы встретимся», — сказал Мамука Хазарадзе.





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