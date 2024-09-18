

Экспертная оценка рекомендует Западу конкретные шаги: что следует делать до и после выборов в Грузии

18.09.2024 20:00





Лора Торнтон, старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна, опубликовала оценку в связи с парламентскими выборами 26 октября в Грузии. С 2014 по 2020 год Лора Торнтон работала директором Национального демократического института (НДИ) в Грузии. Оценке предшествовал еще один документ, опубликованный Немецким фондом Маршалла в мае 2024 года, в котором подробно описывались риски и проблемы в политической предвыборной среде, законодательной базе и администрированием выборов в Грузии.



Данная оценка основана на результатах миссии «Друзья Грузии», организованной Германским фондом Маршалла и Фондом Рондели в Тбилиси 2-8 сентября. Группа миссии встретилась с представителями оппозиционных политических партий, местных неправительственных организаций, независимых СМИ, организаций по наблюдению за выборами, а также высокопоставленными американскими и европейскими дипломатами, представителями НДИ и ИРИ, главой Центральной избирательной комиссии, экспертами по вопросам внешней политики и безопасности, президентом Саломе Зурабишвили. Однако представители властей «Грузинской мечты» отказались встретиться с делегацией. В оценке анализируется избирательная среда Грузии, риски предстоящих выборов и их справедливость. В документе, описывающем несколько возможных сценариев, рекомендуются шаги, которые Западу – США и ЕС – следует предпринять до и после выборов.



Основные выводы



«Основной вывод миссии заключается в том, что выявленные в мае риски – принятие нового закона об «иностранных агентах», нападения на гражданское общество и СМИ, неспособность оппозиционных партий сформировать единый фронт, отказ властей «Грузинской мечты» от проведения обещанной избирательной реформы, широкомасштабные кампании по дезинформации и разжигание страха – по-прежнему сохраняются», – говорится в оценке, – «С мая власти объявили о дальнейших авторитарных мерах, включая отмену всех оппозиционных партий и «Нюрнбергские процессы» по аресту представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции, которые их критикуют».



«Еще одним выводом миссии является убежденность многих представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции в том, что грузинские избиратели выступают против «Грузинской мечты» и рассматривают выборы как выбор между Западом и Россией. Даже в случае запугивания и возможных манипуляций они уверены, что «Грузинская мечта» не победит», – говорится в документе. Однако там же упоминается, что против этого мнения выступают те, кто внимательно следит за мнением избирателей и проводит время за пределами Тбилиси. По словам автора, «они говорят, что главным вопросом для большинства грузин является экономика и рабочие места, а не членство в ЕС, а послание «Грузинской мечты» – «благополучие или санкции» – восприятие отношения грузин к торговле с Россией – стало достаточно резонансным. Кроме того, для многих избирателей убедительной является и угроза «Грузинской мечты» о том, что победа оппозиции означает войну.



В документе упоминается возможность поствыборной нестабильности и конфликта независимо от того, выиграет или проиграет оппозиция. За победой «Грузинской мечты», скорее всего, последуют обвинения в фальсификации выборов и уличные протесты. В противном случае маловероятно, что власть смирится с поражением. «Политики США и ЕС должны подготовиться к различным сценариям и разработать единую стратегию на нестабильный период после выборов. Самым большим преимуществом Грузии всегда была демократия. Без этого США и ЕС должны поставить под сомнение относительную ценность любого будущего стратегического партнерства», — говорится в документе.



Согласно оценке, миссия обеспокоена возможностью поствыборной нестабильности и конфликтов. Учитывая часто оправданное недоверие к избирательному процессу, миссии сообщили, что в случае поражения оппозиции начнутся крупномасштабные протесты. В документе отмечается, что никто из представителей миссии не верил, что «Грузинская мечта» пойдет на уступки в случае победы оппозиции, что также приведет к гражданским беспорядкам.





Рекомендации:

В документе подчеркивается, что США и ЕС должны перед выборами предпринять шаги, чтобы «поделиться с правительством «Грузинской мечты» обеспокоенностью по поводу ее антидемократических действий, включая реализацию закона об иностранных агентах».



Действия, которые необходимо предпринять до выборов:



Европейский Союз может ввести запрет на поездки для лидеров «Грузинской мечты», проголосовавших за закон об иностранных агентах;



Конгресс США должен принять закон, чтобы ответить властям «Грузинской мечты», которые вновь говорят избирателям о том, что они пользуются поддержкой США и что США лгут;



Соединенным Штатам следует рассмотреть вопрос о персональных и финансовых санкциях против лидеров «Грузинской мечты» избирательно, включая Бидзину Иванишвили;



Евросоюз может рассмотреть возможность приостановки безвизового режима для грузин (как заявили некоторые неправительственные организации, этот шаг реально покажет избирателям последствия действий властей «Грузинской мечты»);



Агентства по оказанию помощи США и ЕС должны помочь гражданскому обществу Грузии в несоблюдении закона об иностранных агентах, включая покрытие возможных штрафов и судебных издержек;



Финансовая поддержка независимых СМИ, особенно региональных СМИ, должна быть увеличена;

Лидеры США и ЕС должны публично выразить серьезные сомнения по поводу легитимности любого избирательного процесса.



После выборов США и ЕС должны подготовиться к разным сценариям и действовать соответственно:



Международное сообщество должно поддержать выводы заслуживающих доверия местных и международных наблюдателей о справедливости выборов;



ЕС и США должны вложить значительные средства в усилия по наблюдению за выборами, включая международные делегации высокого уровня, и предоставить послевыборную поддержку гражданскому обществу Грузии. США следует рассмотреть возможность отправки двухпартийной делегации Конгресса после выборов.



Если «Грузинская мечта» победит и наблюдатели подтвердят результаты…



Международное сообщество должно внимательно следить за ситуацией после выборов, особенно за реакцией власти на ожидаемые протесты;



ЕС следует рассмотреть возможность приостановки статуса кандидата Грузии до тех пор, пока не будут реализованы необходимые реформы;



Конгресс должен продолжать принимать законы, связанные с Грузией, если «Грузинская мечта» не отменит закон об иностранных агентах и продолжит принимать законы, направленные против прав человека;

Если страна продолжит идти по автократическому пути, международное сообщество в итоге должно решить: 1. стоимость любого партнерства с автократическим правительством Грузии и 2. является ли власть «Грузинской мечты» надежным партнером, учитывая ее связи с Россией, Китаем и Ираном.

Если оппозиция победит…



Европейский Союз и США, несомненно, потребуют мирной передачи власти. Если «Грузинская мечта» воспрепятствует передаче власти, придется навсегда прекратить международную помощь и сотрудничество с властью, а также ввести санкции и отменить статус кандидата в Евросоюз;



Если ЦИК объявит «Грузинскую мечту» победителем, но группы мониторинга столкнутся с препятствиями, важное значение будет иметь международное давление, чтобы обеспечить процесс рассмотрения жалоб, проверки, пересчета голосов и, при необходимости, проведения новых выборов;



Независимо от результата, поддержка грузинского гражданского общества, особенно наблюдателей и независимых СМИ, должна быть сильной. Необходимо найти пути финансирования, как в Азербайджане, если пространство для гражданского общества закрыто. Путем привлечения гражданского общества и усилий общественной дипломатии необходимо поддерживать связь с грузинским народом, который в своем большинстве поддерживает вступление в Европейский Союз и НАТО.



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