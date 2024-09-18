

Хазарадзе: Мы предложили Георгию Гахария войти в коалицию в качестве равноправного партнера

18.09.2024 20:01





Мы предложили господину Георгию войти в это объединение и эту коалицию как равный, равноправный партнер/ Мы продолжим консультации, разговор не окончен и продолжается, - об этом заявил лидер партии «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе после встречи с лидером партии «Гахария за Грузию» Георгием Гахария.



Как отметил Мамука Хазарадзе, сейчас самое главное – показать грузинскому народу, что можно объединиться вокруг идеи и ради интересов Грузии.



«Без согласования с ними [членами «Сильной Грузии» ] я не сделаю ни шагу. Никто не против кооперации. Мы предложили господину Георгию войти в это объединение и эту коалицию как равноправный партнер, соответственно, мы продолжим консультации. Разговор не окончен, разговор продолжается. Хочу поблагодарить его за конструктивный подход. Это непросто. Чего я хочу добиться, так это перед выборами показать нашим гражданам, как выглядит коалиция, и кто какой имеет вес, выглядит в этой коалиции, это не главное, главное, чтобы мы показали грузинскому народу, что можно объединиться ради интересов Грузии вокруг круглого стола и идеи.



Консультации будут продолжены. Вы знаете, что у нас есть постоянная коммуникация с президентом, и когда будет назначена новая встреча, мы встретимся», - сказал Мамука Хазарадзе.





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