

Центр социальной справедливости: Дело Шанидзе разоблачает политическое использование правосудия и политизацию прокуратуры

18.09.2024 22:04





Центр социальной справедливости опубликовал критическое заявление по делу Георгия Шанидзе, активиста, выступавшего против закона об «иностранных агентах». По заявлению организации, решение суда является «примерным наказанием за политическую активность».



Суд признал Шанидзе виновным по статьям 265 (незаконная посадка, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества) и 187 (повреждение камер наблюдения) УК Грузии и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Центр социальной справедливости отметил, что суд одновременно вынес приговоры по обеим делам. «В частности, Шанидзе был приговорен к 4 годам лишения свободы за выращивание трех растений конопли, что поглотило наказание за повреждение камеры наблюдения на митинге – 1 год и 6 месяцев лишения свободы. В итоге суд приговорил Шанидзе к 4 годам лишения свободы», – говорится в сообщении организации.



По заявлению организации, в делах, подобных делу Шанидзе, прокуратура и суд используют механизм процессуального соглашения и наказания, не связанные с лишением свободы. Например, в 2023 году 240 из 242 дел завершились процессуальным соглашением. В организации отмечают, что эти данные показывают, что причина, по которой с Шанидзе не оформили процессуальное соглашение, заключается в том, что он участвовал в протестах.



Что касается порчи чужого имущества, в организации подчеркивают, что данная статья была использована «крайне проблематично» в отношении лиц, задержанных в рамках протестов. «В условиях минимального имущественного ущерба суд необоснованно назначает участникам протестных акций самый суровый срок лишения свободы», – заявляют в организации.



«Приговор, вынесенный Георгию Шанидзе, является примером политической инструментализации правосудия, в ходе которого неугодный правительству гражданин наказывается с особой строгостью», – говорится в заявлении организации, – «В то же время это дело является доказательством того, насколько сильна политизация прокуратуры и насколько избирательной может быть деятельность этого ведомства. Показательно, что для такого возмездия власть использует преступления, связанные с наркотиками, которые на протяжении многих лет были одним из главных символов несправедливых, непропорционально суровых наказаний и которые сама «Грузинская мечта» давала политические обещания реформировать перед приходом к власти.



Организация также заявляет, что применение механизмов уголовного правосудия со всей строгостью к лицам, задержанным на митингах, стало устоявшейся практикой подавления критического мнения. «Приговор в отношении Георгия Шанидзе еще раз разоблачает несправедливую уголовную политику и непропорционально суровые наказания с одной стороны, а с другой – явно указывает на политизацию прокуратуры. В ответ на эти вызовы, вместо фундаментального реформирования политики вынесения приговоров, правящая команда полностью подчинила систему правосудия партийным интересам и влиянию», — добавляет организация.



Civil Georgia

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